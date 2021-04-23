Trailblazer Awards catch-up
IW Trailblazers in Lockdown: Ryan Lightfoot-Brown on useful fund manager updates and practising Finnish
Catching up with last year's Trailblazer Awards winners
IW Trailblazers in Lockdown: Alena Kosava on virtual meetings, balanced portfolios and distance learning
Catching up with last year's Trailblazer Awards winners
IW Trailblazers in Lockdown: Emma Saunders on resilient portfolios, being nimble and The Crown
Catching up with last year's Trailblazer Awards winners
IW Trailblazers in Lockdown: Kate Capocci on ESG, virtual exercise classes and Tiger King
Catching up with last year's Trailblazer Awards winners
IW Trailblazers in Lockdown: Jakob Payne on technology, Iron Man greetings and Ozark
Catching up with last year's Trailblazer Awards winners