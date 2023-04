IW reveals nominees for Women in Investment Awards 2023

This year, we were pleased to receive over 1,000 nominations from across the industry for over 800 individuals.



Categories this year included Diversity & Inclusion Champion of the Year, Investment Industry Diversity & Inclusion Initiative of the Year and Mentor of the Year.



All nominees will now be contacted and invited to complete a short questionnaire to progress to the next stage of the judging process. These must be completed by Friday 26 May.



Finalists will be announced in early September and the winners will be revealed at a special awards ceremony at The Brewery in London on 22 November.



Now in their seventh year, the Investment Week Women in Investment Awards continue to have a vital role to play in helping accelerate the pace of change towards a more diverse and inclusive investment industry.



Our awards not only honour the inspiring achievements of women across all parts of the investment industry, they also help shape the discussion around how we can improve diversity & inclusion within the sector.



For more information about the awards, click here.



Please see below for the list of nominees. Names and company names were taken from the nomination forms and were correct at the time of entry. Please note men could be nominated for the Mentor of the Year category. Nominations for the awards have now closed.



For any queries about the nominees list or the awards, please only contact

[email protected]

Women in Investment Awards 2023 NOMINEES LIST

Caroline Abbondanza, Brooks Macdonald

Fadi Abuali, Goldman Sachs Asset Management

Sarah Ackland, Brooks Macdonald

Emma Adair, LCP

Sophia Adedoyin, Janus Henderson Investors

Toni Adochitei, Quilter Cheviot

Zina Affas-Besse, AXA Investment Managers

Aparna Aiyar, Goldman Sachs Asset Management

Ohood Alamri, HSBC Asset Management

Sophie Aldrich, Oaktree Capital Management

Lara Allen, First Sentier Investors

Elizabeth Allen, HSBC Asset Management

Kaori Amano, Fidelity International

Nosheen Amir-Ebrahimi, Preqin

Mangala Ananthanarayanan, PIMCO

Anjula Andersson, Kepler Partners

Jane Andrews, BambuBlack Asset Management

Sophie Andrews, Franklin Templeton

Shreya Anil, Capital Group

Siyam Ansari, Schroders

Helen Anthony, Janus Henderson Investors

Wendy Appleton, Pictet

LarissaApsley, BlackRock

Siobhan Archer, LGT Wealth Management

Georgia Archer-Clowes, Capital Group

Jemma Arnold, WisdomTree

Betsy Ashburner, Rathbone Greenbank Investments

Amaya Assan, Square Mile Investment Consulting and Research

Ann-Marie Atkins, Evelyn Partners

Jacqui Auger, UBS Asset Management

Camilla Ayling, Legal & General Investment Management

Christine Baalham, Ninety One

Emily Badger, Man Group

Liliy Baik, J.P. Morgan Asset Management

Victoria Baker-Duly, Goldman Sachs Asset Management

Revathy (Reva) Balasubramanian, Timeline

Laura Bampfylde, Redington

Genevra Banszky von Ambroz, Evelyn Partners

Lucie Barboni, Janus Henderson Investors

Georgia Barham, Tyndall Investment Management

Claire Barker, Brooks Macdonald

Olga Baron, RSMR

Daniela Barone Soares, Snowball Impact Investments

Gosia Barska, Goldman Sachs Asset Management

Baljit Bassi, HSBC Asset Management

Meeral Bavishi, Neuberger Berman

Miranda Beacham, Aegon Asset Management

Kirsty Beasley, AllianceBernstein

Rachael Beck, Fulcrum Asset Management

Ollie Beckett, Janus Henderson Investors

Drew Beckley, Quilter Cheviot

Emily Bedford, Franklin Templeton

Arianna Beech, St. James's Place

Pam Beith, Brooks Macdonald

Cecilia Beke-Molnar, Alcentra

Melissa Bennington, BlackRock

Joanne Benson, Copia Capital

Katie Berridge, LCP

Kelsey Berro, J.P. Morgan Asset Management

Gretchen Betts, Magenta Financial Planning

Susie Bewell, Raymond James Hitchin

Arpita Bhabera, AllianceBernstein

Rabia Bhopal, HSBC Asset Management

Megan Bietzk, BlackRock

Angharad Binnington, Bank of America

Hortense Bioy, Morningstar

Hilary Blandy, Jupiter Asset Management

Jane Bleeg, AllianceBernstein

Amrusta Blignaut, Pacific Asset Management

Anna Blomqvist, HSBC Private Banking

Gea Blumberg, WisdomTree

Lucy Bond, Man Group

Stephanie Bone, T. Rowe Price

Vanessa Bonjean, Societe Generale

Marte Borhaug, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Alessia Borile, Northern Trust Asset Management

Anindita Bose, J.P. Morgan Asset Management

Laura Boubendir, AllianceBernstein

Jaclyn Bouchard, Preqin

Hannah Bouverat, Wellington Management

Faye Bowden, Franklin Templeton

Chloe Bowden, UBS Asset Management

Myles Bradshaw, J.P. Morgan Asset Management

Emily Brady, Morningstar

Natalie Brain, LCP

Alice Branagan, Janus Henderson Investors

Jane Bransgrove, Charles Stanley

Veronica Brea, Pacific Asset Management

Laura Breakwell, Quilter Cheviot

Miriam Breen, Legal & General Investment Management

Megan Brennan, Sarasin & Partners

Helen Brien, Quilter Cheviot

Martha Brindle, bfinance

Ozge Brinkworth, Rathbones

Lydia Brook, Arbuthnot Latham

Louise Brooks, Evelyn Partners

Annika Brouwer, Ninety One

Rosalie Brown, Artemis

Carla Brown, Oakmere Wealth Management

Amy Browne, CCLA Investment Management

Elisa Bruscagin, AllianceBernstein

Faiza Bukhari, HSBC Asset Management

Molly Burd, Lathe and Co Wealth Advisers

Victoria Burdett, Janus Henderson Investors

Caitlin Burns, LCP

Stephanie Butcher, Invesco

Sheila Butterly, Ninety One

Jennie Byun, Aviva Investors

Kara Byun, HSBC Asset Management

Adele Cable, Adele Cable Wealth Management

Elizabeth Cain, Pension Insurance Corporation

Anais Caldwell-Jones, LCP

Barbara Calvi, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Sarah Capes, Janus Henderson Investors

Kate Capocci, Evelyn Partners

Bella Caridade-Ferreira, Finscape

Jane Carroll, AllianceBernstein

Caroline Carroll, Franklin Templeton

Sophie Carter, LCP

Nina Carver, EFG Harris Allday

Vicky Casebourne, VLK Investment Management

Charlotte Casey, Schroders

Lucia Catalan, Goldman Sachs Asset Management

Chloe Caudell, AXA Investment Managers

Caterina Cavalier, AllianceBernstein

Lamiaa Chaabi, BlackRock

Nondini Chakrabarti, Polen Capital

Phoebe Chamier, Brooks Macdonald

Paula Champion, Isio

Mavis Chan, Osmosis Investment Management

Clémence Chatelin, CCLA Investment Management

Samina Chaudhary, Barclays

Xiaolin Chen, KraneShares

Lucy Cheng, River and Mercantile

Natalia Chmielewska, Fulcrum Asset Management

Nachu Chockalingam, Federated Hermes

Amisha Chohan, Quilter Cheviot

Jennifer Christian, Brooks MacDonald

Marika Christopher, Nuveen, a TIAA Company

Emma Church, Pacific Asset Mnanagement

Jim Cielinski, Janus Henderson Investors

Victoria Clapham, Manorbridge Investment Management

Ellie Clapton, Ninety One

Faye Clark, XPS Group

Henrietta Clarke, Evelyn Partners

Caroline Cleary, Janus Henderson Investors

Richard Clode, Janus Henderson Investors

Charlotte Cobb, Evelyn Partners

Yasmin Codron, Redington

Emma Coleman, XPS Pensions Group

Lisa Coleman, J.P. Morgan Asset Management

Michaela Collet Jackson, Columbia Threadneedle Investments

Corrine Collier, Premier Miton Investors

Kathy Collins, abrdn

Amy Collins, Oakmere Wealth Management

Sarah Collins, UBS Asset Management

Madeline Collymore, Franklin Templeton

Caroline Connell, Evelyn Partners

Marina Contato, Copia Capital

Lisa Conway-Hughes, Westminster Wealth Management

Deirdre Cooper, Ninety One

Laura Corbetta, River and Mercantile

Chloe Cortesani, Oaktree Capital Management

Zoe Cossins, Sarasin & Partners

Teresa Coupland, St. James's Place

Yolanda C. Courtines, Wellington Management

Clare Cox, Elite Support Limited

Aela Cozic, Fidelity International

Rachael Crabtree, Redmayne Bentley

Stephen Crocombe, BlackRock

Nicola Crosbie, Moran Wealth Management

Mikhaila Crosby, Aviva Investors

Natasha Crosby, HSBC Asset Management

Tania Cruickshank, Man Group

Charlotte Cunningham, FIM Capital

Nancy Curtin, Alvarium Tiedemann

Alexandra Dacres-Hogg, CCLA Investment Management

Sandra Dailidyte, Brown Shipley

Elena Dal Soglio, Goldman Sachs Asset Management

Heidi Dallamore, Schroders

Candace Dannenbaum, BlackRock

Adeola Daramola, WisdomTree

Rebecca Davidson, Evelyn Partners

Georgina Davies, LCP

Julia Davies-Cousins, Harding Financial

Nicola Day, Rathbone Greenbank Investments

Nathalie De Chaisemartin, BlackRock

Rose de la Venta, BlackRock

Sarah de Lagarde, Janus Henderson Investors

Olga De Tapia, HSBC Asset Management

Zoe Deady, Barings

Laura Deane, Neuberger Berman

Divya Deepankar, Jupiter Asset Management

Morgane Delledonne, Global X Management Company

Laura Demajean, HSBC Bank

Loretta Dennett, Ninety One

Sonal Desai, Franklin Templeton

Kirsty Desson, abrdn

Natalie Dhaliwal, HSBC Asset Management

Sarika Dhanjal, Progeny

Charaukie Dharmaratne, Franklin Templeton

Julie Dickson, Capital Group

Hayley Dighton, AllianceBernstein

Sonya Dilova, Omnis Investments

Tracy Dinh, Barings

Aida Dominguez, First Sentier Investors

Kate Donegan, WisdomTree

Daniela Dorelova, Nomura Asset Management

Philippa Douglas, Evelyn Partners

Sarah Douglas, Legal & General Investment Management

Samantha Dovey, Ravenscroft

Anna Dragesic, PIMCO

Sophie Drazen, Brown Shipley

Joanna Drew, PGIM

Olivia Drew, UBS Asset Management

Stefanie Drews, Nikko Asset Management

Vicky Drysdale, RBC Brewin Dolphin

Marielle Duchesne, Goldman Sachs Asset Management

Shade Duffy, AXA Investment Managers

Sophie Durham, First Sentier Investors (Igneo Infrastructure Partners)

Sally Duvall, Janus Henderson Investors

Mital Vinodrai Dwarkadas, AXA Investment Managers

Kate Dwyer, Invesco

Kalinka Dyankova, SG Kleinwort Hambros

Diane Earnshaw, Square Mile Investment Consulting and Research

Priscilla Eastwood, LCP

Marina Ebrubah, Man Group

Joanna Ede, LCP

Bettina Edmondston, Saracen Fund Managers

Hannah Edwards, Eva Capital Management

Uzo Ekwue, Schroders

Kate Elliot, Rathbone Greenbank Investments

Anouschka Elliott, Goldman Sachs Asset Management

Caryl Embleton-Thirsk, Schroders

Alison Endemano, Oaktree Capital Management

Erin Ennis, Man Group

Abbie Erskine-Thomas, Impax

Camilla Esmund, Interactive Investor

Filipe Estevez, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Ana Estrada, Goldman Sachs Asset Management

Hannah Evans, Omnis Investments

Tamsin Evans, Schroders

Vanessa Eve, Quilter Cheviot

John Ewart, Aubrey Capital Management

Tania Eyanga, Central Africa Markets Venture Capital & Private Equity Association

Ashley Fagan, Amundi Asset Management

Charlotte Fairhurst, Evelyn Partners

Ngozi Fasan, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Stephanie Fawcett, AXA Investment Managers

Annelie Fearon, Sand Grove

Rachel Ferguson, Aegon Asset Management

Aida Feriz, Wimmer Family Office

Mercedes Fernandes Elias, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Michela Ferrulli, Calibrate Partners

Georgina (Twink) Field, White Marble Consulting

Sarah Finnegan, AllianceBernstein

Louise Fish, Finura

Charlie Fisher, LGT Wealth Management

Georgie Fletcher, Ravenscroft

Sarah Flucker, Martin Currie Investment Management

Georgina Fogo, Janus Henderson Investors

Laura Foll, Janus Henderson Investors

Amanda Ford, Tenet Financial Services

Stephanie Fordree, AllianceBernstein

Adella Formosa, Pacific Asset Management

Emily Forsyth-Davies, Aurum Research Limited

Ian Foster, AllianceBernstein

Stephanie Foster, AllianceBernstein

Allyson Foster, Capital Group

Sabrina Fox, European Leveraged Finance Association

Poppy Fox, Quilter Cheviot

Olivia Frederick, Amundi ETF

Jo Freeman, Evelyn Partners

Elisha Frid, Capital Group

Georgia-Rae Fry, Redwheel

Georgia Fumagalli, Robson Lister Wealth Management

Sara Gangi, Janus Henderson Investors

Kate Gannon, Themis Wealth Management

Shiwen Gao, Fulcrum Asset Management

Cameron Gardner, Gravis

Pilar Garicano, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Lydia Garratt, Evelyn Partners

Vivian Lubrano Gayle Baldwin, AllianceBernstein

Stephanie Geary, J O Hambro Capital Management

Katherine George, Legal & General Investment Management

Anastasia Georgiou , Morningstar

Cara Giazzi, Robson Lister Wealth Management

Cathy Gibson, Ninety One

Charlotte Gibson, Ninety One

Liz Gifford, Jupiter Asset Management

Tara Gillespie, Redington

Abby Glennie, abrdn

Kanika Goela, abrdn

Hannah Goodyear, Natixis Investment Managers

Lucie Gordon, RBC Brewin Dolphin

Sarita Gosrani, bfinance

Gemma Gove, Invesco

Vijaya Govindan, WHEB Asset Management

Jen Grant, Janus Henderson Investors

Lemara Grant, Oaktree Capital Management

Joanna Green, AllianceBernstein

Tatjana Greil Castro, Muzinich & Co

Laura Grenier, WHEB Asset Management

Charlotte Greville, Janus Henderson Investors

Jessica Ground, Capital Group

Tong Gu, Pact VC

Anastasia Guha, Redington

Isabel Gulliford, Fidelity International

Ilina Gunzinger, Fidelity International

Alexandra Haggard, Capital Group

Rimi Halai, Janus Henderson Investors

Lauran Halpin, Martin Currie Investment Management

Sophie Hamilton, Mayar Capital

Alienor Hammer, Osmosis Investment Management

Shangqi Han, Fulcrum Asset Management

Rose Hargreaves, Seven Investment Management

Nicola Harley, Morningstar

Victoria Harling, Ninety One

Imogen Harris, Premier Miton Investors

Rachel Harris, Schroder Solutions

Lisa Harrison, Osmosis Investment Management

Victoria Hasler, EQ Investors

Kate Hassey, HSBC Asset Management

Camilla Haux, AllianceBernstein

Georgie Hazell Kivell, Augmentum Fintech

Meera Hearnden, Parmenion

Pepijn Heins, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Angeli Hemnani, abrdn

Fay Hendon, HSBC Asset Management

Ursula Henry, Federated Hermes

Jess Henry, Man Group

Lucy Hepplestone, Legal & General Investment Management

Cassie Herlihy, Gresham House

Mary Ann Hernon, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Kay Herr, J.P. Morgan Asset Management

Vaiva Herzberg, Goldman Sachs Asset Management

Susie Hillier, Stonehage Fleming

Michelle Hilliman, HSBC Asset Management

Nicki Hinton-Jones, Timeline

Shyla Hoenigschmid-DeVeaux, J.P. Morgan Asset Management

Britt Hoffman-Jones, Schroders

Jo Holden, Mercer

Sandra Holdsworth, Aegon Asset Management

Trish Houston, Law Debenture

Nikki Howard, bfinance

Helen Howell, TwentyFour Asset Management

Laura Hoy, Hargreaves Lansdown

Yanfei Huang, BlackRock

Charlotte Huddle, Brooks Macdonald

Lindsay Hudson, Aegon Asset Management

Charlotte Hughes, Quilter

Rowen Hughes, WisdomTree

Roxana Hulea, J.P. Morgan Asset Management

Laura Hunnisett, Broad Reach Investment Management

Susan Hunnisett, Osmosis Investment Management

Kim Hutchinson, J.P. Morgan Asset Management

Laura Hutchinson, Schroders

Lynn Hutchinson, Charles Stanley

Jean Hynes, Wellington Management

Kiran Inamdar, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Eleanor Ingilby, Atomos Investments

Michelle Inskip, AllianceBernstein

Camille Irens, Amundi Asset Management

Maria Isaza, Man Group

Lucy Isles, Baillie Gifford

Alexandra Ivanova, Invesco

Roseanna Ivory, abrdn

Ewa Jackson, BlackRock

Alexandra Jackson, Rathbones

Kristy Jago, Goldman Sachs Asset Management

Faisal Javaid, Man Group

Helen Jewell, BlackRock

Gloria Jing, HSBC Asset Management

Matilda Johnson, AllianceBernstein

Catherine Joint, Columbia Threadneedle Investments

Tracey Jones, BlackRock

Claire Jones, LCP

Madelaine Jones, Oaktree Capital Management

Joanna Jonsson, Capital Group

Abigail Jordan, Goldman Sachs Asset Management

Paris Jordan, Waverton IM

Beena Joseph, WisdomTree

Lauren Juliff, Storebrand Asset Management

Lisa Juniper, Square Mile Investment Consulting and Research

Amy Jupe, Goldman Sachs Asset Management

Mia Kahrimanovic, Charles Stanley

Anji Kang-Stewart, Man Group

Navindu Katugampola, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Sharan Kaur, PGIM

Erin Keefer, Janus Henderson Investors

Hayley Keenan, Martin Currie Investment Management

Elaine Keenan, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Stephanie Kelly, Redwheel

Sophie Kennedy, EQ Investors

Ria Kent, Charles Stanley

Saira Khan, Franklin Templeton

Sandra Khecharem, AllianceBernstein

Fella Khelifi-Arnulphy, EFG Harris Allday

Venetia Kiasi, abrdn Discretionary

Soojin Kim, Preqin

Monique King, Julius Baer

Chloe Kipling, Goldman Sachs Asset Management

Senan Kiran, Muzinich & Co

Banu Kisakurek, Goldman Sachs Asset Management

Sophie Knight, Redington

Mallory Koebel, Schroders

RaeHyn Koh, J.P. Morgan Asset Management

Sunniva Kolostyak, Morningstar

Katie Konrad, Legal & General Investment Management

Agnieszka Konwent-Morawski, Janus Henderson Investors

Louise Kooy-Henckel, Wellington Management

Alena Kosava, AJ Bell

Rebecca Kowalski, Overstory Finance

Elena Koycheva, RBC BlueBay Asset Management

Sindhu Krishna, Phoenix Group

Anusha Krishnan, SG Kleinwort Hambros

Ingrid Kukuljan, Federated Hermes

Esha Kumar, HSBC Asset Management

Liz Kunzler, Raymond James Belgravia

Gillian Kyle, AllianceBernstein

Loredana La Pace, Goldman Sachs Asset Management

Georgina Laird, Aegon Asset Management

Beyrouthawit Lakew, Goldman Sachs Asset Management

Dharma Laloobhai, BlackRock

Didier Lambert, J.P. Morgan Asset Management

Shannon Lancaster, Ravenscroft

Claire Lane, BlackRock

Jennifer Lang, 7IM

Caroline Langley, Quilter Cheviot

Louise Laurent, bfinance

Omotunde Lawal, Barings

Sophie Lawrence, Rathbone Greenbank Investments

Shelley Leaney, Charles Stanley

Alex Leay, HSBC Asset Management

Nicole Lee, Preqin

Celine Grace Legaspi, Redington

Erin Leonard, HSBC Asset Management

Lucy Lepore, Rathbone Greenbank Investments

Alison Leslie, Hymans Robertson

Tzoulianna Leventi, abrdn

Angharad Lewis, Quilter Cheviot

Wei Li, BlackRock

Lia Licietis, LCP

Suzanne Livingstone, Franklin Templeton

Abbie Llewellyn-Waters, Jupiter Asset Management

Yodia Lo, Mount Capital

Sophie Lodge, Eight Wealth Management

Ellen Logan, Augmentum Fintech

Hilary Lopez, Goldman Sachs Asset Management

Maria Lozovik, Marsham Investment Management

Petra Lugones Targarona, PineBridge Investments

Sophie Lund-Yate, Hargreaves Lansdown

Helen Luong, CCLA Investment Management

Yuanfang Ma, HSBC Asset Management

Stella Ma, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Valentina Macario, AllianceBernstein

Nina MacEwen, Atlantic House

Kirstie MacGillivray, Aegon Asset Management

Holly Mackay, Boring Money

Judith MacKenzie, Downing LLP

Angeline Maclaren, Navigation Wealth Management

Lynn Mah, AllianceBernstein

Stephanie Maier, GAM Investments

Jennifer Mair, Martin Currie Investment Management

Virginie Maisonneuve, Allianz Global Investors

Sally Maitland, Martin Currie Investment Management

Sarah Majidi, Paravene Capital

Minali Majithia, HSBC Asset Management

Sheila Mallowah, Zoel Capital

Sanjeet Mangat, abrdn

Camilla Mann, Redwheel

Ursula Marchioni, BlackRock

Dhana Mariappan, AXA Investment Managers

Olivia Markham, BlackRock

Rachel Marsden, Brooks Macdonald

Emily Martel, Brooks Macdonald

Kirsty Martey, Neuberger Berman

Abika Martin, LGT Wealth Management

Caroline Martin-Glinel, Oaktree Capital Management

Claire Marwick, Aegon Asset Management

Nikki Matthews, LCP

Helen Mattia, abrdn

Caroline Maurer, HSBC Asset Management

Clare May, Charles Stanley

Jenny Mayhew, Brooks Macdonald

Tia McCarthy, HSBC Asset Management

Hettie McCarthy, Schroders

Sophie McClenaghan, Schroders

John McConnell, AllianceBernstein

Alishia McCormack, BlackRock

Ula McDonnell, Neuberger Berman

Kate McGrath, abrdn

Becci McKinley Rowe, BlackRock

Cecilia McLaughlin, Marshall Sterling Investment Management

Ita McMahon, Castlefield

Allie McMahon, Quilter Cheviot

Rebecca McVittie, Fidelity International

Hetal Mehta, Legal & General Investment Management

Sarah Melvin, BlackRock

Simona Merzagora, Goldman Sachs Asset Management

Nas Micangeli, BlackRock

Alexandra Miles, Legal & General Investment Management

Helena Miles, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Ann Miletti, Allspring Global Investments

Jasmine Miller, M&G Investments

Sarah Miller, Redington

Lucie Mills, NorthEdge

Kristin Milne, Ninety One

Louisa Minter-Kemp, Schroders

Emma Mogford, Premier Miton Investors

Kareena Moledina, Janus Henderson Investors

Alison Mollard, AJ Bell

Edina Molnar, Redington

Patricia Molpeceres, AllianceBernstein

Rachael Monteiro, WHEB Asset Management

Nazmeera Moola, Ninety One

Carly Moorhouse, Quilter Cheviot

Veronique Morel-Kane, Raymond James Embassy Gardens

Helen Morgan, Robertson Baxter

Nicola Morgan-Brownsell, Legal & General Investment Management

Bethany Morris, Amundi Asset Management

Kate Morrisey, HSBC Asset Management

Anna Morrison, bfinance

Helena Morrissey, The Diversity Project

Helen Morrissey, Quilter Cheviot

Dominie Moss, The Return Hub

Beate Muenstermann, J.P. Morgan Asset Management

Olivia Muir, UBS Asset Management

Joanna Munro, HSBC Asset Management

Maeve Murray-Smith, Capital Group

Esther Muschamp, WHEB Asset Management

Tsitsi Mutiti, Charles Stanley

Amanda Myers, Brown Shipley

Vis Nayar, HSBC Asset Management

Krishna Nehra, Evelyn Partners

Katharine Neiss, PGIM

My-Linh Ngo, RBC BlueBay Asset Management

Stephanie Niven, NInety One

Mary Nnachi, J.P. Morgan Asset Management

Sarah Norris, abrdn

Katja Oakley-Bell, Quilter Cheviot

Helena O'Shea, Neuberger Berman

Feyi Osinuga, Janus Henderson Investors

Lorna Otieno, AllianceBernstein

Amelia Overd, Castlefield

Stacey Owen, Adams & Bowles Wealth Management

Rhiannon Owen, Muzinich & Co

Rebecca Owers, HSBC Asset Management

Henrietta Pacquement, Allspring Global Investments

Eniitan Page, Brooks Macdonald

Natasha Page, Janus Henderson Investors

Becky Palfrey, HSBC Asset Management

Angela Pan, J.P. Morgan Asset Management

Rachael Panteney, Willow Tree Financial Services

Sophia Papi, TwentyFour Asset Management

Monika Paplaczyk, Thrive Renewables

Rahab Paracha, Rathbones

Chelsea Parandian, Aon

Simona Paravani-Mellinghoff, BlackRock

Leah Parento, J.P. Morgan Asset Management

Zoe Parish, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Ji Park, Amundi Asset Management

Gabrielle Park, Waverton IM

Alison Parker, Wills & Trusts Wealth Management

Marie Paske, UBS Asset Management

Krishma Patel, Arbuthnot Latham

Anisha Patel, Capital Group

Dipna Patel, J O Hambro Capital Management

Bruno Paulson, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Kimberley Pavier, Janus Henderson Investors

Natalie Peers, J.P. Morgan Asset Management

Saisha Penny, Brooks Macdonald

Ines Cunha Pereira, Man Group

Joanne Perez-Tomlinson, Franklin Templeton

Alex Perricone, AllianceBernstein

Emily Petersen, Cazenove Capital

Kate Phillips, Timeline

Divya Poojary, J.P. Morgan Asset Management

Cynthia Poole, Raymond James

Anisha Popat, Fidelity International

Alison Porter, Janus Henderson Investors

Katie Poulson, RSMR

Emmelia Powell, Premier Wealth Solutions

Peter Preisler, Oaktree Capital Management

Anna Prestwich, Square Mile Investment Consulting and Research

Friederike Preuss, Goldman Sachs Asset Management

Veronica Price, AllianceBernstein

Kelly Prior, Columbia Threadneedle Investments

Laura Purnell, BlackRock

Juliet Pursaill, Fidelity International

Leanne Quinn, AllianceBernstein

Claudia Quiroz, Quilter Cheviot

Agne Rackauskaite, Impax

Linda Raggie, J.P. Morgan Asset Management

Shreena Raja, HSBC Asset Management

Yasomie Ranasinghe, HSBC Asset Management

Caroline Randall, Capital Group

Justine Randall, Tatton Investment Management

Yasmine Rassem, AllianceBernstein

Mandy Rawlinson, abrdn

Catriona Reed, 7IM

Alison Reid, AllianceBernstein

Georgia Reid, Capital Group

Emma Reid, Phil Anderson Financial Services

Samantha Ricciardi, Santander Asset Management

Charlotte Richards, J.P. Morgan Asset Management

Catherine Richardson, Navigation Wealth Management

Kirsten Rieder, AllianceBernstein

Janet Rilling, Allspring Global Investments

Claudia Ripley, Jupiter Asset Management

Lucy Ritchie, LGT Wealth Management

Valentina Riva, HSBC Asset Management

Michelle Robertes, J.P. Morgan Asset Management

Sarah Robertson, Baillie Gifford

Jean Roche, Schroders

Hannah Rosley, Comgest

Nancy Rowe, Franklin Templeton

Mia Rowlinson, Trust DFM

Harriet Royle, BlackRock

Theresa Russell, Tyndall Investment Management

Linda Russheim, HT Financial Marketing

Audrey Ryan, Aegon Asset Management

Vicky Ryan, Embark

Maria Ryan, HSBC Asset Management

Charlotte Ryland, CCLA Investment Management

Nazneen Sachedina, WisdomTree

Kathryn Saklatvala, bfinance

Sherry Sal, HSBC Asset Management

Louisiana Salge, EQ Investors

Argi Sampedro, Neuberger Berman

Nick Samuels, Redington

Sarah Sandle, Embark

Amrita Sanyal, HSBC Asset Management

Emma Saunders, Rathbones

Charlotte Saury, Goldman Sachs Asset Management

Debora Scalabrin Holanda, Partners Group

Juliet Schooling Latter, Chelsea Financial Services & FundCalibre

Carolyn Schuster-Woldan, Redington

Katharina Schwaiger, BlackRock

Hester Scotton, Law Debenture

Camilla Searle, HSBC Asset Management

Sophia Sednaoui, Carmignac

Amarachi Seery, Janus Henderson Investors

Carly Segal, J.P. Morgan Asset Management

Arita Sehgal, Ninety One

Amelia Sexton, AllianceBernstein

Joanna Shackleton, LGT Wealth Management

Dani Shaffery, Finura

Anjli Shah, abrdn

Priyanna Shah, AllianceBernstein

Preksha Shah, Charles Stanley

Savan Shah, Oaktree Capital Management

Sangeetha Shankar, HSBC Asset Management

Sharika Sharma, CCLA Investment Management

Samriddi Sharma, Fulcrum Asset Management

Ishitaa Sharma, J.P. Morgan Asset Management

Emilie Shaw, Cazenove Capital

Sarah Sheard, abrdn

Sabina Sheehan, Quilter Cheviot

Anisa Shek, GAM Investments

Laasya Shekaran, LCP

Eva Sheppard, Stonehage Fleming

Abigail Sheridan-Toombs, Storebrand Asset Management

Katherine Sherwin, BlackRock

Angela Shi, Fulcrum Asset Management

Alison Shimada, Allspring Global Investments

Jane Shoemake, Janus Henderson Investors

Sarah Shove, PIMCO

Natasha Sibley, Janus Henderson Investors

Edith Siermann, Goldman Sachs Asset Management

Natasha Silva, Camradata

Jennifer Silver, J.P. Morgan Asset Management

Katie Simons, Morningstar

Danielle Sims, Franklin Templeton

Chiara Sirani, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Kelly Skates, WisdomTree

Stephanie Slade, J O Hambro Capital Management

Anne Slater-Brooks, Triple Point Investment Management

Yasmina Slimani, Elisyan Wealth Ventures

Jane Sloan, BlackRock

Louise Smith, abrdn

Ella Smith, CCLA Investment Management

Rachael Smith, Dimensional Fund Advisors

Charley Smith, Janus Henderson Investors

Chloe Smith, Sanford DeLand

Julia Smith, The Openwork Partnership

Kelly Smithson, Embark

Nimisha Sodha, Just

Honor Solomon, AllianceBernstein

Nishi Somaiya, Goldman Sachs Asset Management

Samrawit Soquar, J.P. Morgan Asset Management

Stephanie Sotiriou, Rathbone Greenbank Investments

Donna Spencer, International Property Finance Group

Hayley Spendlove, EFG Harris Allday

Manuela Sperandeo, BlackRock

Carly Spicer, HSBC Asset Management

Kate Squire, Man Group

Chloe Stages, Evelyn Partners

Annabel Stanford, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Laura Stannard, Morningstar

Carol Starkey, Trust DFM

Iain Stealey, J.P. Morgan Asset Management

Rio Stedford, Quilter Cheviot

Rebecca Jane Stein, Charles Stanley

Emma Sterland, Evelyn Partners

Stephanie Stewart, Franklin Templeton

Fiona Stewart, Strategic Asset Managers

Rowan Stone, Atomos Investments

Amber Stone Brown, Gresham House

Barbara Stuyt, AllianceBernstein

Irem Sukan, J.P. Morgan Asset Management

Ellie Summers, Shore Financial Planning (Plymouth)

Hardeep Sunner, J.P. Morgan Asset Management

Jayne Sutcliffe, WHEB Asset Management

Rose Sutherby, EdenTree Investment Management

Luda Svystunova, Amundi Asset Management

Beckie Symes, LCP

Maya Tabaqchali, Barclays Private Bank

Tahia Tahmin, FE fundinfo

Mary Tait, FIM Capital

Tammie Tang, Columbia Threadneedle Investments

Chloe Tang, PortfolioMetrix

Jodie Tapscott, AllianceBernstein

Katie Tasker, Charles Stanley

Jo Taylor, AllianceBernstein

Georgina Taylor, Invesco

Gill Taylor, Janus Henderson Investors

Jen Taylor, White Marble Consulting

Kristina Teahan, Goldman Sachs Asset Management

Denise Thomas, abrdn

Gerlinde Thompson, Oaktree Capital Management

Linden Thomson, AXA Investment Managers

Charlotte Thornton, Goldman Sachs Asset Management

Mollie Thornton, Parmenion

Sophie Thurner, BlackRock

Elizabeth TImpson, Westminster Wealth Management

Lyn Tomlinson, Cazenove Capital

Susan Torrance, Martin Currie Investment Management

Nicole Toselli, Redington

Liz Townend, Robertson Baxter

Nicola Toyer, Investec Wealth & Investment

Aimee Truesdale, Martin Currie Investment Management

Ranee Turner, BlackRock

Sophie Turner-Creedy, Capital Group

Alina Ulkina, Franklin Templeton

Constanze Ullmann, Franklin Templeton

Dilek Ulu, Janus Henderson Investors

Ozge Usta, HSBC Asset Management

Claire van den Houten, PortfolioMetrix

Helen Van Heesewijk, Rathbones

Marit van Rheenen, Goldman Sachs Asset Management

Emilia Vandamme, J.P. Morgan Asset Management

Julia Varesko, Pacific Asset Management

Hina Varsani, AXA Investment Managers

Juliette Vartikar, UBS Asset Management

Eloise Veillet, Redwheel

Deepa Venkateswaran, AllianceBernstein

Olivia Vernall, Janus Henderson Investors

Josie Vince, Allspring Global Investments

Zoe Vucicevic, LGT Wealth Management

Joy Vyas, AllianceBernstein

Hannah Waddilove, abrdn

Hannah Waldron, Global X Management Company

Louise Walewska, HSBC Asset Management

Natalie Wallace, Copia Capital

Anne Wallace, Ninety One

Eimear Walsh, Mercer

Akane Wang, Ninety One

Holly Warburton, Ravenscroft

Abi Ward, Charles Stanley

Kate Ward, Cooper Associates Wealth Management

Katherine Ward, Cooper Associates Wealth Management

Carol Ward, Man Group

Andrew Ward, Mercer

Tricia Ward, Redington

Victoria Ward, Square One Wealth Management

Sarah Warr, WisdomTree

Courtney Waterman, Goldman Sachs Asset Management

Karen Watkin, AllianceBernstein

Louise Watkins, BlackRock

Aimee Watson, 7 Financial Planning

Samantha Watson, Morningstar

Claudia Wearmouth, Columbia Threadneedle Investments

Elizabeth Weir, Brown Shipley

Kristen Weldon, BlackRock

Staci West, FundCalibre

Laura Wheeler, Capital Group

Laura Whetstone, Lathe and Co Wealth Advisers

Jennie White, BlackRock

Beth White, Holloway Friendly

Erica Whyte, Charles Stanley

Maxine Wille, J O Hambro Capital Management

Lucy Willers, Brooks Macdonald

Jennifer Willetts, Franklin Templeton

Jess Williams, Phoenix Corporate Investment Services, part of Phoenix Group

Jennifer Wong, AllianceBernstein

Charlie Wood, Fidelity International

Samantha Wood, Wood Mitchell Financial Planning

Katie Woodhouse, WHEB Asset Management

Jenny Woods, Wills & Trusts Wealth Management

Charlotte Woodward, Edentree Investment Management

Gemma Woodward, Quilter Cheviot

Patrycja Wroblewska, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Stephanie Wu, HSBC Asset Management

Fan Wu, J.P. Morgan Asset Management

Hannah Wynick, Core Financial Paraplanning

Amanda Xiang, J.P. Morgan Asset Management

Max Xu, Aspect Capital

Michie Yana, Allspring Global Investments

Fiona Yang, Invesco

Rehana Yasin, 7IM

Amanda Yeaman, abrdn

Muriel YEE, AXA Investment Managers

Jasmine Yeo, Ruffer

Liana Young, Capital Group

Natalie Yu, HSBC Asset Management

Marianne Zangerl, abrdn

Alina Zaytseva, Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Cinney Zhang, AXA Investment Managers

Mendy Zhang, Ninety One

Tracy Zhao, Muzinich & Co

Helen Zheng, Fidelity International

Claudia Ziebart, Lombard Odier

Company category nominations:



7IM

Adams & Bowles Wealth Management

Aegon Asset Management

AllianceBernstein

Aspect Capital

Capital Group

Central Africa Markets Venture Capital & Private Equity Association

CFA Society UK

Elisyan Wealth Ventures

Evelyn Partners

Fidelity International

Fisher Investments

HSBC Asset Management

Man Group

Martin Currie Investment Management

Morningstar

Natixis Investment Management

Raymond James

RBC BlueBay Asset Management

Redington

Schroders

The Diversity Project

Women in Asset Servicing